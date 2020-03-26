Kılıçdaroğlu'ndan Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının havanla yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya ve Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'a rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Yaralanan askerlere şifalar temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA