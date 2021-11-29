Kılıçdaroğlu'ndan İmranlı Belediye Başkanı Açıl'ın ailesine başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın ailesine başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın ailesine başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Açıl'ın ailesini telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, Açıl'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri