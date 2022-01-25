Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a: Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin - Haberler
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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a: Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a: Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a: Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edinCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, saray kadar bomboş" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a: Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, saray kadar bomboş" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hitaben açıklamada, "Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, saray kadar bomboş" dedi.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Saray, Güncel, Haber

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