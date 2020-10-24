Kılıçdaroğlu'ndan İBB Başkanı İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu
24.10.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:29
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 testi pozitif çıkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla aradı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 testi pozitif çıkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı