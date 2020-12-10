Kılıçdaroğlu'ndan "İlk Türk kadın mitingi" paylaşımı Açıklaması
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Kılıçdaroğlu'ndan "İlk Türk kadın mitingi" paylaşımı Açıklaması

10.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:08
Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu'nun işgaline karşı 101 yıl önce Kastamonu'da gerçekleştirilen İlk Türk Kadın Mitingi dolasıyla anma mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu'nun işgaline karşı 101 yıl önce Kastamonu'da gerçekleştirilen İlk Türk Kadın Mitingi dolasıyla anma mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 101 yıl önce Kastamonu'da Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti öncülüğünde İlk Türk Kadın Mitingi'nin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "10 Aralık 1919'da Kurtuluş mücadelesine güç veren Şerife Bacıların, Halime Çavuşların, Rahime Kaptanların torunları, bugün de demokrasi mücadelesinin öncüsü konumunda, istiklal yolunun ön safındadır. Kadınları ve cumhuriyet kenti Kastamonu'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 19:09:33. #1.14#
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