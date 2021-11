Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 5 maddelik öneri

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiye ilişkin iktidara 5 öneride bulunarak, "Amacımız vatandaş perişan olmasın. Hemen, Ekonomik Sosyal Konseyi topla. Hemen ve derhal bir genelge çıkar; 'Devlette israfa son veriyorum' diyeceksin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, ekonominin gidişitanın iyi olmadığını ve kötü bir duruma doğru gittiğini belirterek, "Ekonominin içinde bulunduğu durumu sadece televizyon ekranlarından değil alandan da gözlüyoruz. Bütün arkadaşlarım çaba harcıyorlar. Türkiye coğrafyasının her yerine gidiyorlar, vatandaşı dinliyorlar. Hepsinden ortak talebim, söylediğiniz her sözü Türkiye'de gittiğiniz her yerde dillendireceksiniz, ortak bir ses Türkiye coğrafyasında yankılanmalı. Biz çözümlerimizi de anlatmak zorundayız. Umutsuzluğu değil umudu yeşertmek zorundayız. Türkiye'nin çözülemeyecek bir sorunu yoktur. 'Biz bu sorunları çözmek için hazırız' diyeceksiniz" dedi.