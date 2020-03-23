Kılıçdaroğlu'ndan, iktidara 13 maddelik 'koronavirüs' paketi önerisi
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Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs, Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan, iktidara 13 maddelik 'koronavirüs' paketi önerisi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle AK Parti iktidarına 13 maddeden oluşan bir öneri paketini sundu.

23.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:30
Kılıçdaroğlu'ndan, iktidara 13 maddelik 'koronavirüs' paketi önerisi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle AK Parti iktidarına 13 maddeden oluşan bir öneri paketini sundu. Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte kendi sağlıklarını tehlikeye atarak, günün 24 saati çalışan sağlık personeline kriz süresince her ay 2 maaş tutarında ödeme yapılmalı" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde yeni tip koronavirüs 'Covid 19' konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesince basın mensuplarına eldiven ve maske dağıtılırken açıklamanın yapılacağı salonda sosyal mesafe kuralı uygulandı. Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, sağlık çalışanları, hastanede görevli personel ve basın mensuplarına teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, salgının önyargılardan arınılması, farklılıkları bir kenara bırakarak birlikte hareket edilmesi, dayanışmanın olması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

'ASKERİ HASTANELER SÜRATLE YENİDEN AÇILMALI'Kılıçdaroğlu, daha sonra koronavirüs salgını nedeniyle AK Parti iktidarına 13 maddeden oluşan bir öneri paketini sundu. Kılıçdaroğlu, 'Covid-19 ile Mücadele Programı'nın detaylarını şöyle açıkladı: "5 Şubat 2009 tarihinden bu yana toplanmayan ve bir Anayasal kurum olan 'Ekonomik ve Sosyal Konsey' ivedilikle toplanmalı. Bu süreçte konsey çalışmalarını belli aralıklarla sürdürmeli. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, DİSK gibi. Kimse dışlanmamalı. Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin tıbbi ve konaklama ihtiyaçları öncelik ve ivedilikle karşılanmalı. Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, ayrıca KHK ile görevlerine son verilen ve haklarında kesin hüküm bulunmayan sağlık elemanları yeniden görevlerine iade edilmeli. Hem salgınla mücadele hem de milli güvenlik açısından hayati öneme sahip askeri hastaneler süratle yeniden açılmalı."'ESNAFIN KİRA HARCAMALARI KARŞILANMALI'Kılıçaroğlu, salgınla mücadelede merkezi yönetimle belediyelerin eşgüdüm içinde çalışmalarına azami dikkat edilmesi gerektiğini bildirerek, şöyle devam etti: "İktidar partisinden olmayan belediyelerin, sorunu aşmak için gösterdikleri çabalar engellenmemeli. Bu bağlamda; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankasınca belediyelere yapılan ödemelerden bir yıl süreyle herhangi bir kesinti yapılmamalı, belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı. Belediyelere ve dağıtım şirketlerine ödenemeyen elektrik, su, doğalgaz faturaları nedeniyle borçlu konutların elektriği,  suyu ve doğalgazı kesilmemeli ve faiz işletilmemeli. Cumhurbaşkanlığı veya Bakanlık kararlarıyla geçici olarak kapatılan işyerlerinde; esnafın kira harcamaları AVM'ler hariç Maliye ve Hazine Bakanlığı'nca karşılanmalı. Bu işyerlerinde çalışan işçilerin ücretleri kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar hariç asgari ücret üzerinden ve işyeri kapalı kaldığı sürece İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmalı. Bu işyerlerinde çalışan işçilerin kredi kartı ya da tüketici kredisi borçları bankalar tarafından üç ay süreyle faizsiz ertelenmeli. Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırılarak, bir yıl süreyle faizsiz ertelenmeli."'TBMM'DEN SÜRATLE SİCİL AFFI YASASI ÇIKARILMALI'Kılıçdaroğlu, sayıları 100 bini bulan ücretli öğretmenlerin bu sürede ücret alamaz duruma geldiğini bildirerek, önerilerine şöyle devam etti: "Bu öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ivedilikle bir yasal düzenleme yapılmalı. Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) bankalardan kredi kullanabilmeleri için TBMM'den süratle bir sicil affı yasası çıkarılmalı. Salgından en fazla etkilenecek turizm, eğlence, konaklama ve ulaştırma gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı. Turizm Tanıtma Fonu ve Konaklama Vergisi getiren yasa yürürlükten kaldırılmalı."'SAĞLIK PERSONELİNE KRİZ SÜRESİNCE HER AY 2 MAAŞ ÖDEME YAPILMALI'Bu süreçte süratle bir Aile Yardımları Sigortası yasasının çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Her yoksul aileye asgari 2 bin TL'lik gelir güvencesi sağlanmalı. Bu süreçte kendi sağlıklarını tehlikeye atarak, günün 24 saati çalışan sağlık personeline kriz süresince her ay iki maaş tutarında ödeme yapılmalı. Ayrıca sağlık personelinin uzun süredir beklediği 'Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası'da ivedilikle çıkarılmalı. Kamu özel işbirliğiyle yaptırılan yol, tünel, köprü, şehir hastaneleri ve havaalanlarının müteahhitlerine bütçeden yapılan Hazine garantili ödemeler bir yıl süreyle ertelenmeli ve garantiler Türk Lirasına çevrilmeli. 13 maddeden oluşan bir öneri paketi. Özü şudur; Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. 13 öneriyi milletimizin ve yürütme organının takdiridir. İş verenlere de çağrı yapmak istiyorum; bu süreçte faaliyetlerine ara veren hiçbir işletme çalışanlarının iş akdine son vermemelidir."

Kaynak: DHA

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