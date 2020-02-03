Kılıçdaroğlu'ndan İdlib'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması
Haberler » Politika » Kılıçdaroğlu'ndan İdlib'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması - Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de Rejim unsurlarının topçu atışında şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet, yaralı 9 askere ise acil şifalar diledi.

03.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:24
Kılıçdaroğlu'ndan İdlib'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı , 'de Rejim unsurlarının topçu atışında şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet, yaralı 9 askere ise acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler