Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP kapatma davasına ilişkin olarak, "Siyasi partileri kapatmak onları farklı şekillerde topluma tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil Varsa böyle bir şey elbette ki devletin savcıları, polisi,...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP kapatma davasına ilişkin olarak, "Siyasi partileri kapatmak onları farklı şekillerde topluma tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil Varsa böyle bir şey elbette ki devletin savcıları, polisi, güvenlik görevlileri devreye girerler" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, HDP kapatma davasına ilişkin olarak, "Siyasi partileri kapatmak onları farklı şekillerde topluma tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil Varsa böyle bir şey elbette ki devletin savcıları, polisi, güvenlik görevlileri devreye girerler. Bu ülkede saygın hakimler varsa gerekli kararı verirler. Ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın haksızlığa karşı çıkmak insan olarak bizim temel görevimizdir. Biz haksızlığa karşı durmak istiyoruz. Demokrasilerde en büyük hakem halktır. Oy veriyorsa mesele yok vermiyorsa zaten tarihin çöp sepetine atılırsınız. Bu konuda hepimizin duyarlı olması lazım, demokrasi konusunda. Sadece kendimiz için değil bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasi istemeliyiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, HDP İzmir İl binasına saldıran şahıs ile ilgili olarak, "Bu kişi 2016'dan bu yana psikiyatride tedavi görüyor. Peki buna sağlam raporunu kim verdi? Psikolojik sorunları olan birinin eline silahı nasıl veriyorsunuz? Provokasyonlara pabuç bırakmayın. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu da söyledim, provokasyonlara hepiniz hazırlıklı olun, İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestiren pankart! Herkes dönüp baktı
CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestiren pankart! Herkes dönüp baktı
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
HDP binasına saldırıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
HDP binasına saldırıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Yiğit Şardan Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 18:25:24. #1.15#

title