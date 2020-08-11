Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Ayşe Sancar'ı kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla aradı.
11.08.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:44
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Ayşe Sancar'ı kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla aradı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi. Ayşe Sancar'ın vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Kılıçdaroğlu, Sancar ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
(İHA)
Kaynak: İHA