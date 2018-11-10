Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari Şemdinli'de Meydana Gelen Patlamaya İlişkin Açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari Şemdinli'de Meydana Gelen Patlamaya İlişkin Açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter adresinden Hakkari Şemdinli'de meydana gelen patlamaya ilişkin, "Hakkari Şemdinli'de meydana gelen elim olay nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari Şemdinli'de Meydana Gelen Patlamaya İlişkin Açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter adresinden Hakkari Şemdinli'de meydana gelen patlamaya ilişkin, "Hakkari Şemdinli'de meydana gelen elim olay nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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