Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari şehitleri için başsağlığı mesajı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleşen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit düşen 3 asker için taziye mesajı yayımladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleşen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit düşen 3 asker için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Hakkari'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" paylaşımında bulundu.
Kaynak: AA
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