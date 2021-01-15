Kılıçdaroğlu'ndan gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
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Kılıçdaroğlu'ndan gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

15.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:50
Kılıçdaroğlu'ndan gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV program sunucusu Afşin Hatipoğlu'na "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV program sunucusu Afşin Hatipoğlu'na "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'nu telefonla aradığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun saldırıları kınayarak, gazeteciler Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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