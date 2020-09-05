Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci yazar Erbil Tuşalp için taziye mesajı Açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de vefat eden gazeteci yazar Erbil Tuşalp için taziye mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de vefat eden gazeteci yazar Erbil Tuşalp için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daima doğruları savunan, çalışma ve eserleriyle karanlığa ışık tutan usta gazeteci-yazar Erbil Tuşalp'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Erbil Tuşalp'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA