Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci yazar Erbil Tuşalp için taziye mesajı Açıklaması
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Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci yazar Erbil Tuşalp için taziye mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de vefat eden gazeteci yazar Erbil Tuşalp için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci yazar Erbil Tuşalp için taziye mesajı Açıklaması
05.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de vefat eden gazeteci yazar Erbil Tuşalp için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daima doğruları savunan, çalışma ve eserleriyle karanlığa ışık tutan usta gazeteci-yazar Erbil Tuşalp'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Erbil Tuşalp'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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