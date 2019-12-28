Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Murat İde'ye geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Murat İde'yi arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Murat İde'yi arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun İde'ye, evinin önünde uğradığı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve saldırı hakkında bilgi aldığı kaydedildi.