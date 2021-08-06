Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Karadağ'a "geçmiş olsun" telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında yaşananlar nedeniyle gazeteci Gökmen Karadağ'ı arayarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında yaşananlar nedeniyle gazeteci Gökmen Karadağ'ı arayarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayını sırasında gerçekleştirilen saldırı nedeniyle gazeteci Karadağ'ı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, görüşmede, Karadağ ile beraber canlı yayında bulunan gazetecilere ve Halk TV çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık