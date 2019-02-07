Kılıçdaroğlu'ndan, Fatih Terim'e Başsağlığı Telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan, Fatih Terim'e Başsağlığı Telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Terim'e başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan, Fatih Terim'e Başsağlığı Telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Terim'e başsağlığı diledi. Talat Terim'e Allah'tan rahmet dileyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Terim ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

ANKARA

Kaynak: DHA
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