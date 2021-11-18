Kılıçdaroğlu'ndan 'faiz kararı' paylaşımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'ndan 'faiz kararı' paylaşımı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu'ndan 'faiz kararı' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 'seçim' çağrısında bulundu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 'seçim' çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü. Kararın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Artık dur Erdoğan! Hemen seçim" ifadesini kullandı.


Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Selahattin Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum

Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Selahattin Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum

 Fatih Erbakan'dan 'Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?' sorusuna yanıt: Oy almaya yönelik

Fatih Erbakan'dan "Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna yanıt: Oy almaya yönelik

 'Helalleşme' tartışmasına Muharrem İnce de dahil oldu! Kılıçdaroğlu'na manidar soru

"Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de dahil oldu! Kılıçdaroğlu'na manidar soru

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title