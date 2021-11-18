Kılıçdaroğlu'ndan 'faiz kararı' paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 'seçim' çağrısında bulundu.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 'seçim' çağrısında bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü. Kararın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Artık dur Erdoğan! Hemen seçim" ifadesini kullandı.
Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar— Haberler (@Haberler) November 18, 2021
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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