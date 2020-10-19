Kılıçdaroğlu'ndan Ersin Tatar'a tebrik telefonu
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Kılıçdaroğlu'ndan Ersin Tatar'a tebrik telefonu

19.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:06
Kılıçdaroğlu'ndan Ersin Tatar'a tebrik telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla görüştüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla görüştüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Tatar'ı telefonla aradığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçları nedeniyle Ersin Tatar'ı tebrik ettiği, KKTC Cumhurbaşkanlığı görevinde başarı dileklerini ilettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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