Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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