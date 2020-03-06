Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açıldığını bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açıldığını bildirdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Haysiyetsiz, onursuz, şerefsiz, alçak, hain' hakaretlerini Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelten AKP Genel Başkanı RTE hakkında az önce 5 kuruşluk davayı açtık! Hesap soracağız" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle