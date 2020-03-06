Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açıldığını bildirdi.

06.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:29
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası

(CHP) Genel Başkanı 'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açıldığını bildirdi.


Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Haysiyetsiz, onursuz, şerefsiz, alçak, hain' hakaretlerini Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelten AKP Genel Başkanı RTE hakkında az önce 5 kuruşluk davayı açtık! Hesap soracağız" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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