Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret
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Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın'ı, Ankara Mamak'taki evinde ziyaret etti.

13.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:25
Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret

CHP Genel Başkanı , engelli ressam Muhammed Yalçın'ı, Mamak'taki evinde ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ressam Yalçın'ı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ziyaret ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun Muhammed Yalçın'ın evinin atölye yapılması için çalışma başlatılacağını söylediği kaydedilen açıklamada, ressam Yalçın'a, Ankara ve diğer illerde açacağı sergiler için de destek sözü verileceği bildirildi.

Yalçın bir süre önce Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek tablo hediye etmişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret
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