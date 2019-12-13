: Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret

13.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın'ı, Ankara Mamak'taki evinde ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ressam Yalçın'ı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ziyaret ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun Muhammed Yalçın'ın evinin atölye yapılması için çalışma başlatılacağını söylediği kaydedilen açıklamada, ressam Yalçın'a, Ankara ve diğer illerde açacağı sergiler için de destek sözü verileceği bildirildi.

Yalçın bir süre önce Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek tablo hediye etmişti.

Kaynak: AA

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