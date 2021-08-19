Kılıçdaroğlu'ndan Emel Korkmaz'a "Geçmiş olsun" telefonu
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Kılıçdaroğlu'ndan Emel Korkmaz'a "Geçmiş olsun" telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Emel Korkmaz'a 'Geçmiş olsun' telefonu
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anjiyo olan Ali İsmail Korkmaz Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emel Korkmaz'ı arayarak "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anjiyo olan Ali İsmail Korkmaz Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emel Korkmaz'ı arayarak "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ali İsmail Korkmaz Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz'ı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, görüşmede, anjiyo olan Korkmaz'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

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Kılıçdaroğlu'ndan Emel Korkmaz'a "Geçmiş olsun" telefonu - Haberler
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