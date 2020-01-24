Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajı
Haberler » Güncel » Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajı - Haber

Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

24.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:50
Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için

CHP Genel Başkanı , 'da meydana gelen dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının daha fazla artmaması için…" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler