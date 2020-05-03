Kılıçdaroğlu'ndan Ekonomik Sosyal Konsey çağrısı

03.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 03.05.2020 20:08
Üniversite öğrencileriyle video konferansla görüşen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ekonomik Sosyal Konsey, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal travmaları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?
Üniversite öğrencileriyle video konferansla görüşen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ekonomik Sosyal Konsey, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal travmaları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?" ifadesini kullandı.