Kılıçdaroğlu'ndan Ekonomik Sosyal Konsey çağrısı

Üniversite öğrencileriyle video konferansla görüşen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ekonomik Sosyal Konsey, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal travmaları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?