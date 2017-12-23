Kılıçdaroğlu'ndan Ege Adalarını Gel de Al Diyen Yunan Bakana Sert Yanıt: 2019'da Gelip Alacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Ege adaları ile ilgili "Gel de al" sözlerine yanıt veren CHP lideri, "Ege adalarının 18'ini işgal ettiler, bir de kayalığı... Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap verdi, 'Gel de al' diyor. 2019'da geleceğim ve alacağım." dedi.

"2019'DA GELİP ALACAĞIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya arkadaş, benim her söylediğime laf yetiştiriyorsun, bir de bu 18 adayla ilgili bir cümle kur. Cümle dahi kurulmuyor. Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap verdi, 'Gel de al.' diyor bana. 2019'da geleceğim, o adaların tamamını alacağım. Bunu niye söylüyorum? Bir dönem bunlar Kıbrıs için de söylüyorlardı 'Gel de al.' diye. Rahmetli Ecevit ne yaptı? Çıktı ve gitti aldı. Bitti o kadar.

"NİYE 'TÜRKİYE'NİN ANAMUHALAFET LİDERİNİ TEHDİT EDEMEZSİN' DEMEDİN"

Vatanım için her şeyi yaparım. Ege adalarının 18'inde gidecek Yunanlılar askeri birliklerini kuracak, askerlerini götürecekler orada konuşlandıracaklar, ben bunu dile getireceğim, tek cümle bile etmeyeceksin. Kimsin sen? Hani milliydin, niye demedin Yunanistan Savunma Bakanı'na 'Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anamuhalefet partisini tehdit edemezsin kardeşim.' Niye demedin?"