Kılıçdaroğlu'ndan Dursunoğlu için başsağlığı mesajı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Dursunoğlu'nun vefatı nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, "Sanat dünyamızın sevilen ismi, tiplemeleriyle halkın sevgisini kazanan usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA