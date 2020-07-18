Kılıçdaroğlu'ndan Dursunoğlu için başsağlığı mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan Dursunoğlu için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Dursunoğlu için başsağlığı mesajı
18.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 18.07.2020 00:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Dursunoğlu'nun vefatı nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, "Sanat dünyamızın sevilen ismi, tiplemeleriyle halkın sevgisini kazanan usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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