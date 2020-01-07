Kılıçdaroğlu'ndan Durmuş Yılmaz'a taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ablası vefat eden İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'a başsağlığı diledi.
07.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:14
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ablası vefat eden İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'a başsağlığı diledi.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu telefonla aradığı Yılmaz'a ablası Durkadın Kil'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Kaynak: AA