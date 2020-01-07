Kılıçdaroğlu'ndan Durmuş Yılmaz'a taziye telefonu
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Kılıçdaroğlu'ndan Durmuş Yılmaz'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ablası vefat eden İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'a başsağlığı diledi.

07.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:14
Kılıçdaroğlu'ndan Durmuş Yılmaz'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı , ablası vefat eden İYİ Parti Ankara Milletvekili 'a başsağlığı diledi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu telefonla aradığı Yılmaz'a ablası Durkadın Kil'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Kaynak: AA
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