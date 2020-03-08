Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı Açıklaması
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Dünya Kadınlar Günü, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika

Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz.

08.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:34
Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kadınların, örgütlü bir hak mücadelesi verdikleri düzende önünde hiç kimsenin duramayacağına inancım sonsuzdur. Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Manşet

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