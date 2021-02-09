Kılıçdaroğlu'ndan "Dostlarımızla Beraber İktidar" Vurgusu
09.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:50
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Çiğli tramvay hattının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "İnşallah iktidara geldiğimizde, altını özenle çizeyim, dostlarımızla beraber iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini değiştireceğiz" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Çiğli tramvay hattının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "İnşallah iktidara geldiğimizde, altını özenle çizeyim, dostlarımızla beraber iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini değiştireceğiz" dedi
Kaynak: DailyMotion.com