Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'daki saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı telefonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 5 sivilin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 5 sivilin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, saldırıda şehit olan Sedat Hazar, Burhan Tanrıkulu, Ahmet Erboğa, Alaattin Yıldız ve Hacı Akdeniz'in ailelerini telefonla aradı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA