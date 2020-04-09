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Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'daki saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 5 sivilin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

09.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:32
Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'daki saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 5 sivilin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, saldırıda şehit olan Sedat Hazar, Burhan Tanrıkulu, Ahmet Erboğa, Alaattin Yıldız ve Hacı Akdeniz'in ailelerini telefonla aradı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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