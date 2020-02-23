Kılıçdaroğlu'ndan deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

23.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'da sabah meydana gelen deprem sonucu Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, İran'a ve bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"İran merkezli deprem sonucu Van'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, komşumuz İran'a ve bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için."

Kaynak: AA