Kılıçdaroğlu'ndan deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'da sabah meydana gelen deprem sonucu Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, İran'a ve bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

23.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:56
Kılıçdaroğlu'ndan deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı , 'da sabah meydana gelen sonucu 'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, İran'a ve bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"İran merkezli deprem sonucu Van'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, komşumuz İran'a ve bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için."

Kaynak: AA
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