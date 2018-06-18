Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a Hastanede Bayram Ziyareti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Deniz Baykal'a bir bayram ziyareti gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilkent'teki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören CHP'nin önceki Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a bayram ziyareti gerçekleştirdi.
SEÇİM KAMPANYASI HAKKINDA KONUŞTULAR
Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un da bulunduğu ziyarette Kılıçdaroğlu ve Baykal seçim kampanyası hakkında sohbet ettiler.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'nun, Deniz Baykal'ın Ramazan Bayramı'nı kutladığı ve sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldığı belirtildi.
GAZİLERİ DE UNUTMADILAR
Baykal, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden önce de aynı hastanede tedavi olan gazilerle de bayramlaştı.