Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nı ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ile ilgili yaptığı açıklamalar sorulan Kılıçdaroğlu, "Yeni bir şey değil aslında. İttifak, demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirmek istediğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz. Bugün bir temas olmadı" dedi.

"SAYIN BAŞKAN VE ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALACAĞIZ"

"TÜRK SANAYİ VE EKONOMİSİNİN GELECEKLERİNİ DEĞERLENDİRMEK ADINA ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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