Kılıçdaroğlu'ndan Covid-19'a yakalanan Akşener'e geçmiş olsun telefonu - Haberler
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Kılıçdaroğlu'ndan Covid-19'a yakalanan Akşener'e geçmiş olsun telefonu

İhlas Haber Ajansı - Politika
Kılıçdaroğlu'ndan Covid-19'a yakalanan Akşener'e geçmiş olsun telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19'a yakalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19'a yakalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Koronavirüs, İYİ Parti, Politika, Haber

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