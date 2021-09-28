Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'ya başsağlığı telefonu - Haberler
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Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'ya başsağlığı telefonu

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'ya başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, annesi Elif Ağbaba'yı kaybeden Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Elif Ağbaba'ya rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'ya başsağlığı telefonu - Haberler
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