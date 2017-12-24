Kılıçdaroğlu'ndan, CHP Eskişehir Kadın Kollarına Tebrik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Eskişehir İl Kongresi sonrasında kadın üyelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



CHP Eskişehir İl Kongresindeki konuşmasında 2019 yılında yapılacak olan seçimlerde kadınların önemli bir rol oynayacağını söylemesi üzerine Porsuk Spor Salonuna gelen kadın üyeler, alkışlarla destek verdi. Konuşma sonrasında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yoğun ilgi gösteren kadınlar, salonda ayrılana kadar beraber fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu ise, CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Figen Kahya'ya da örgütlü çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Eskişehir'de yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, 2019 yılındaki seçimler için kadınları çok çalışması gerektiğine vurgu yaptı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ardından salondan ayrıldı. - ESKİŞEHİR