Kılıçdaroğlu'ndan cezaevinden tahliye edilen gazetecilere "geçmiş olsun" telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
25.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:32
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamamaya göre Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen gazetecileri arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA