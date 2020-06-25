Kılıçdaroğlu'ndan cezaevinden tahliye edilen gazetecilere "geçmiş olsun" telefonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. CHP'den yapılan açıklamamaya göre Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen gazetecileri arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaynak: AA