Kılıçdaroğlu'ndan "Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı" paylaşımı Açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bugün 21 Mayıs. 1864'te Rus Çarı'nın emriyle ölümle, yoklukla dolu bir yolculuğa zorlanan büyük sürgünde hayatını kaybeden Çerkesleri saygıyla anıyorum. Tarihleri acılarla olduğu kadar, kahramanlıklarla da dolu olan Çerkes kardeşlerimize yaşatılan zulmü unutmadık, unutmayacağız."

Kaynak: AA