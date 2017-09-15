Kılıçdaroğlu'ndan Celal Çevik'in Gözaltına Alınmasına İlişkin Açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Yapılan mücadele FETÖ'ye destek mücadelesidir. Bir avukat, Yargıtayda FETÖ'nün egemen oluğunda istifa eden bir avukattır. Akıl tutulması var" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınarak İstanbul'a sevk işlemi başlatıldı. Gözaltı işleminin ardından Çelik'in evinde polis ekipleri eş zamanlı inceleme başlattı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayatım boyunca hep demokrasi ve insan haklarını savundum. Belge olmadan kimseyi suçlamadım ama bugün yapılanlar demokrasi adına yüz karası. Yapılan mücadele FETÖ'ye destek mücadelesidir. Bir avukat Yargıtayda FETÖ'nün egemen oluğunda istifa eden bir avukattır. Akıl tutulması var, ne diyeyim" dedi. - ANKARA