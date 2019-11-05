Kılıçdaroğlu'ndan Çavuşoğlu'na: Yasa dışı uygulamalara karıştığı yönündeki haberleri takip ediyoruz

05.11.2019 19:13 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:13

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ismini vermeden onun hakkında Organized Crime and Corruption Reporting Project'te (Organize Suçlar ve Yolsuzlukları Bildirme Projesi - OCCRP) yer alan lobi faliyetleri iddialarını dile getirdi ve şunları söyledi:



"Şimdi yeni bir şey daha geldi, bir bakanın adının bazı uluslararası yasa dışı uygulamalara, ahlak dışı uygulamalara karıştığı yönünde haberler geliyor. Bunları dikkatle izliyoruz" Euronews.com'da Görüntüle