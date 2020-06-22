Kılıçdaroğlu'ndan, Bursa'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Kestel'de meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor; bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, kaybolan vatandaşımızın bir an önce sağ salim bulunması için" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA