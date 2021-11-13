Kılıçdaroğlu'ndan Bulgaristan'daki seçimler için "oy kullanın" çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'ndan Bulgaristan'daki seçimler için "oy kullanın" çağrısı

AA / Harun Kutbe - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu'ndan Bulgaristan'daki seçimler için

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çifte vatandaşlığı bulunanların Bulgaristan'da yapılacak seçimler için Türkiye'de açılan sandıklarda da oy kullanmasının Bulgaristan'daki Türklerin güçlü siyasi temsili açısından önemli olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çifte vatandaşlığı bulunanların Bulgaristan'da yapılacak seçimler için Türkiye'de açılan sandıklarda da oy kullanmasının Bulgaristan'daki Türklerin güçlü siyasi temsili açısından önemli olduğunu bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde, çifte vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın, Türkiye'de açılan sandıklarda da oy kullanmaları Bulgaristan demokrasisine katkı ve soydaşlarımızın güçlü bir siyasi temsiliyeti açısından önemlidir."

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

 Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 'Hazine olarak yurtiçi borçlanmamızı azaltacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Hazine olarak yurtiçi borçlanmamızı azaltacağız"

 Metropoll'ün son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark eridi

Metropoll'ün son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark eridi

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title