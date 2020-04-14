Kılıçdaroğlu'ndan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Kaynak: AA