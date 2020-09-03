Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' telefonu
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Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19'a yakalanan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak geçmiş olsun diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' telefonu
03.09.2020 17:52 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19'a yakalanan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak geçmiş olsun diledi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Covid-19 testi sonucu pozitif çıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve eski Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla aradığı belirtildi. Açıklamada, "Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım ile eşi Sayın Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, hastalığı en kısa sürede atlamaları temennisinde bulundu" denildi.


Kaynak: DHA

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