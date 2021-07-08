Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li yerel yönetimlere "sanata destek" çağrısı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarından müzik, tiyatro, gösteri ve performans sanatçıları için gerekli sahne ve gösteri şartlarını sağlamalarını, sahip olunan mekanları müzik, sahne, tiyatro, gösteri ve performans sanatçılarına sembolik ücretlerle veya...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarından müzik, tiyatro, gösteri ve performans sanatçıları için gerekli sahne ve gösteri şartlarını sağlamalarını, sahip olunan mekanları müzik, sahne, tiyatro, gösteri ve performans sanatçılarına sembolik ücretlerle veya ücretsiz tahsis etmelerini istedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde zor günler geçiren sanatçılara destek için CHP'li belediye başkanlarına talimat verdi.

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun koordinatörlüğünde, yerel yönetimlere sanatçılar için 8 maddelik çağrı metni hazırlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla tüm belediye başkanlıklarına gönderilen metinde şu ifadeler yer aldı:

"Biz CHP olarak kültür ve sanatın birleştirici, iyileştirici ve yaratıcı gücüne inanıyoruz. Sosyal devlet anlayışımız gereğince kültür sanat üreticilerini ve her gün alın teri döken emekçileri ticari kişi ve kurumlar olarak değil, halkın sanata ulaşmasını sağlayan elçiler olarak görüyoruz.

Kültür ve sanat, kuşaklar arası iletişimi sağlayan, empati duygusunu geliştirerek ayrışmayı önleyen en büyük hazinemizdir. Anadolu'nun binlerce yıllık birikimiyle oluşan kadim kültürümüz ve zengin dilimiz, geçmiş ve gelecek arasındaki medeniyet köprümüzdür.

Önümüzde tarihi bir görev var. Tüm imkanlarımızla kültür ve sanatı ayakta tutmak, kültür ve sanat emekçilerini desteklemek boynumuzun borcudur. Yetki alanınız içinde yaşayan yurttaşlarımızın sanata ve kültürel faaliyetlere eşit biçimde erişimini sağlamak, binlerce sanatçının mesleklerini sürdürebilmeleri için gerekli desteği vermek bizlerin görevidir. Genel Merkezimizin koordinasyonunda sanatçıyı ve sanatın hiçbir dalını dışlamadan oluşturacağınız proje havuzu, kültür sanat camiamıza can suyu olacaktır."

"Mesleğin saygınlığını koruyunuz"

Kılıçdaroğlu, metinde sanatçılara ekonomik katkı sunmak için belediyelere şu çağrıları yaptı:

"Müzik, tiyatro, gösteri ve performans sanatçıları için gerekli sahne ve gösteri şartlarını sağlayınız. Sanatçıları desteklemek için, nüfus yoğunluğunuz ve bütçeniz oranında oyun alımı yapınız. Mesleğin saygınlığını koruyunuz.

Sahip olduğunuz açık hava gösteri merkezleri, amfiler gibi mekanları, ekonomik koşulları ve pandemi kısıtlamalarını da gözeterek müzik, sahne, tiyatro, gösteri ve performans sanatçılarına sembolik ücretlerle veya ücretsiz tahsis ediniz.

Müzik, sahne, tiyatro, gösteri ve performans sanatçılarının, yerel yönetimlerimizin sorumluluğu altında bulunan dijital mecralarda pandemi süreci sona erene kadar bilet ücreti karşılığında etkinlik yapmalarına imkan sağlayınız.

Parklar, bahçeler, amfiler ve tarihi mekanlarda tiyatro seyirliği geleneğini yeniden başlatınız. Yıllar içinde sonlanmış tiyatro festivalleri ve tiyatro günleri gibi organizasyonlarla halkımızı yeniden tiyatroyla buluşturunuz. Açık Hava Gösteri Merkezi, amfi ya da benzeri mekanlara sahip değilseniz, kültür sanat hayatına can suyu olacak bu tesisleri halkımızın kullanımına sunmak için acilen gerekli çalışmaları başlatınız.

Sosyal hayatın zenginleşmesi için kültür sanat emekçilerine alanlar açılmasını sağlayınız. Tiyatro, çocuk tiyatrosu, konser, dans gösterileri, fuar, söyleşi gibi kültürel etkinlikleri yaygınlaştırınız. Bütünüyle bu süreci yürütürken içerisinde sanatçıların da yer aldığı katılımcı komiteler kurmaya özen gösteriniz. Kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiğiniz etkinlikleri ve sonuçlarını aylık olarak Genel Merkezimize raporlayınız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp