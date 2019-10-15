Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

15.10.2019 17:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu şehit olan asker ile Mardin Kızıltepe'de şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Twitter hesabı üzerinden paylaştığı başsağlığı mesajında Kılıçdaroğlu, "Teröristler tarafından yapılan saldırılar sonucu şehit düşen askerimize ve Mardin Kızıltepe'de şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimiz ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA