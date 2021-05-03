Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara 'Seyyar' talimatı
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Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara 'Seyyar' talimatı

Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara 'Seyyar' talimatı
Bültenler - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, sokak satıcıları ve sanatçılarının tespit edilerek destek verilmesini istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de; simitçi, midyeci, çiçekçi gibi günübirlik seyyar satış yapan esnafa maddi destek vereceklerini söyledi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Başkan Soyer'e teşekkür eden İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, "Her gün ardı ardına intihar haberleri alırken CHP'nin bu girişimine yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülke genelindeki Büyükşehir Belediye Başkanları ile yaptığı haftalık toplantıda seyyar satıcıların sorunlarına çözüm üretilmesini istedi. Pandemi nedeniyle internet üzerinden yapılan toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin pandemi sürecinde, tarih yazdığını kaydetti. Seyyar satıcıların da yoğun olarak yaşadığı varoş bölgelerde ailelerin esnafa olan borçları için 'askıda veresiye defteri' uygulaması başlatmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Böylece ulaşmak istediğimiz ve derin yoksulluğu yaşayan ailelere böylece bir katkı vermiş oluruz" dedi.

"SEYYARLARIN KAYDI BELEDİYELERDE OLMALI"

Esnafların yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, esnafların yanında çalışanlar ve günlük olarak ekmeğinin peşinde olan sokak satıcısı ve sanatçılarının çok daha büyük sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Hem esnafın hem de sokak satıcılarının korunması gerektiğini belirten Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Midye, köfte, simit, çiçek gibi ürünleri satan sokak satıcıları da sokağa çıkamayacakları için günlük ihtiyaçlarının giderilmesi gerekir. Bu kişiler saptanarak yardım edilmeli. Bunlara kimler aracılığıyla ulaşabilirsiniz bilmiyorum ama bir şekilde belediyelerde bunların kaydının olması gerekir. Bunun yanı sıra sokak sanatçıları ve iş yapamayan yerel sanatçılara da ulaşmanızda yarar var. Bu insanlar sazıyla, sözüyle, şarkılarıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Onlara da destek olmalıyız" diye konuştu. Pazar yerlerinin de kapalı olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, pazarcı esnafının elindeki malın belediyeler tarafından alıp, yoksul ailelere dağıtılabileceğini de sözlerine ekledi.

İZMİR'DE SEYYARA MADDİ DESTEK

Toplantıda İzmir'de tam kapanma sürecindeki faaliyetlerle ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise tam kapanma sürecinde özellikle günübirlik para kazanan seyyar esnafının çok büyük sıkıntı çektiğini anlattı. Soyer, "Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sokak satıcılarımız için yardım paketi hazırladık. Bu destek kapsamında simitçiler, midyeciler, çiçekçiler gibi günübirlik seyyar satış yapan esnafa maddi destek vereceğiz" dedi.

"BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRLER"

Tam kapanma kararının alındığı günden bu yana sokak satıcıları ve sanatçılarının 17 gün boyunca aç kalamayacağını haykırdıklarını söyleyen İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer'in sözleriyle umutlandıklarını vurguladı. Ülke genelinde 6,5 milyon, İzmir'de ise 200 bin seyyar esnafın evine kapanmak zorunda kaldığını hatırlatan Laçin, "Aileleriyle birlikte sadece İzmir'de 1 milyon kişi karnını doyuramaz, faturalarını ödeyemez hale geldi. Ülke genelinde ise bu sayı 25 milyonu bulmakta. Ardı ardına gelen intihar haberleriyle zor günler geçirirken Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Soyer'in açıklamaları bizleri bir nebze de olsa mutlu etmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları bizimle temasa geçerek kentimizdeki seyyar esnafın, sokak sanatçısının ve günübirlik çiçek satıcılarının iletişim bilgilerine ulaşabilir. Verdikleri destek için İzmir'deki 200 bin seyyar esnaf adına kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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