Kılıçdaroğlu'ndan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti - Haberler
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Kılıçdaroğlu'ndan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu'ndan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

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AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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