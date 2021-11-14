Kılıçdaroğlu'ndan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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