Kılıçdaroğlu'ndan Barış Atay Mengüllüoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılıçdaroğlu'ndan Barış Atay Mengüllüoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbedilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nu arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Barış Atay Mengüllüoğlu'na
31.08.2020 20:03 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbedilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nu arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Mengüllüoğlu ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Mengüllüoğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Güncel
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Spor
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Portekiz ekibi Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu
Portekiz ekibi Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi
Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Fatma Girik Pınar Tartan Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Sinan Gümüş Lionel Messi Eddie Newton Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Düğün Bursa Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu'ndan Barış Atay Mengüllüoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 20:08:31. #1.15#
title